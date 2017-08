Nikon heeft voor zijn D5300- en D3300- digitale spiegelreflexcamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.02 als versienummer. Deze camera's hebben beide een aps-c-formaat dx-cmos-beeldsensor van 24,2 megapixel en zijn geschikt voor lenzen met een Nikon F-vatting. De D5300 heeft standaard wifi en gps aanboord, waar dit bij de D3300 beschikbaar is via externe modules. Andere verschillen zijn onder andere het aantal af-punten en de grootte van de display. De firmware kan vanaf een Windows- of macOS-machine worden geïnstalleerd en is ongeveer 22MB groot. De lijst met veranderingen voor deze update ziet er als volgt uit:

Changes from “C” Firmware Version 1.01 to 1.02 Fixed an issue that sometimes resulted in incorrect exposure for the first photo taken in live view.