Versie 3.0.11 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. In versie 3.0 is onder meer ondersteuning voor Chromecast toegevoegd. Verder is er hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Access rtp descriptor leak on error fix Demux Fixed regression with some encrypted HLS streams

Live HLS delay until first update fix

HLS rendition switch regression fix

Fix imprecise m4a seek Decoder Fixed missing captions with some capture cards Audio filters soxr resampling fixes Contribs Updated libfaad to 2.9.2 (Parametric Stereo regression)

Updated libarchive to 3.4.2 macOS Fixed moving video window with mouse

Fixed UI issue showing "permissions warning" unnecessarily often

Fixed stack buffer overflow listing bluray mount points

Fixed potential crashes at startup Audio Output Fix sound not coming back after a pause with CoreAudio (macOS/iOS) Misc Update Youtube script