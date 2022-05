Versie 3.0.12 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. In versie 3.0 is onder meer ondersteuning voor Chromecast toegevoegd. Verder is er hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Access: Add new RIST access module compliant with simple profile (VSF_TR-06-1) Access Output: Add new RIST access output module compliant with simple profile (VSF_TR-06-1) Demux: Fixed adaptive's handling of resolution settings Audio output: Fix audio distortion on macOS during start of playback Video Output: Direct3D11: Fix some potential crashes when using video filters macOS: Add native support for Apple Silicon / ARM-64

Visual UI adaptations for macOS Big Sur

Fix displaying EQ bands in the UI depending on which frequency presets are set for the EQ in advanced preferences

Fix UI issues in bookmarks window Misc: Several fixes in the web interface, including privacy and security improvements

Update YouTube and Vocaroo scripts