Versie 3.0.20 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource mediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. Verder is er ondersteuning voor Chromecast, hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Video Output: Fix green line in fullscreen in D3D11 video output

Fix crash with some AMD drivers old versions

Fix events propagation issue when double-clicking with mouse wheel Decoders: Fix crash when AV1 hardware decoder fails Interface: Fix annoying disappearance of the Windows fullscreen controller Demuxers: Fix potential security issue (OOB Write) on MMS:// by checking user size bounds