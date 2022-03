Versie 3.0.15 van VLC Media Player is uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. Verder is er ondersteuning voor Chromecast, hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Demux: Fix asf regression with broadcast streams

MP4: Fix audio drop on seek Video Output: Fix seek & volume sliders overlapping with subtitles

Fix delays when seeking with D3D11 Text renderer: Improve freetype fonts outlining Misc: Fix GnuTLS support for Windows XP