Software-update: VLC Media Player 3.0.18

VLC Media Player logo (79 pix) Versie 3.0.18 van VLC Media Player is onlangs uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. Verder is er ondersteuning voor Chromecast, hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

3.0.18 Fixes
  • VLC 3.0.18 is the nineteenth update of "Vetinari":
  • Major adaptive streaming updates
  • Codec updates
  • Fix seeking for some formats (e.g. oog)
  • Fix playback of numerous files on some older GPU graphics cards
  • Avoid a playlist live loop in case of only very tiny or failed items
  • Many updates of third party libraries
  • Numerous crash fixes
  • Fix some SMB protocol behaviours
  • Fixed multiple security issues, which are detailed here
VLC Media Player 2.1.0 screenshot (620 pix)
Versienummer 3.0.18
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Videolan
Download https://www.videolan.org/vlc/#download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-12-2022 07:18
19 • submitter: Munchie

03-12-2022 • 07:18

19

Submitter: Munchie

Bron: Videolan

Update-historie

31-12 VLC Media Player 3.0.23 12
02-12 VLC Media Player 3.0.22 10
06-'24 VLC Media Player 3.0.21 23
10-'23 VLC Media Player 3.0.20 3
10-'23 VLC Media Player 3.0.19 13
12-'22 VLC Media Player 3.0.18 19
03-'22 VLC Media Player 3.0.17 20
06-'21 VLC Media Player 3.0.16 5
06-'21 VLC Media Player 3.0.15 24
05-'21 VLC Media Player 3.0.14 6
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VLC Media Player

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (19)

-Moderatie-faq
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Carlos0_0 3 december 2022 11:50
Grappig is dat de Microsoft store versie niet echt prio heeft, die draait nog op 3.0.16 van juni 2021..(Eens gechecked net wist dat die daar in stond)
Heb je een mogelijkheid tot netjes updates verspreiden, werken ze hem daar niet bij.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 23:35]

Alex3 @Carlos0_03 december 2022 14:00
Als ik op updates check in 3.0.16 krijg ik ook te zien dat ik de nieuwste versie heb.
TonnyTonny @Alex33 december 2022 14:06
Windows versie 3.0.17 dacht ook dat hij de laatste was, maar ninite update hem gisteren wel naar 3.0.18.

Mac versie zit op 3.0.17.3 en beweert dat hij de laatste is.
Die ga ik maar effe met de hand doen.
Carlos0_0 @TonnyTonny3 december 2022 15:18
De vlc updater is sowieso niet de rapste met updates zien, maar de Microsoft store versie wordt gewoon niet bijgewerkt dus zowat.
Erendiz @TonnyTonny4 december 2022 13:59
de winget package manager laat ook nog de 3.0.17 versie zien, die is uitgebreider en beter dan de msstore, maar loopt soms een paar dagen achter dan de officiële bron.
Ramoncito @Erendiz5 december 2022 14:04
Vermoedelijk doen ze dat, of hebben ze dat afgesproken met andere partijen, om te voorkomen dat teveel mensen direct gaan updaten en de boel spaak loopt.
Johannes99 @Carlos0_03 december 2022 23:49
De versie voor de Microsoft Store is al een tijdje deprecated. Zie hier: https://code.videolan.org...a93e7e81dffda3682b7ce090b.

Dat wil niet zeggen dat de Windows Store compleet is gedropt. Ontwikkelaars kunnen nog steeds applicaties in de Windows Store publiceren die gebruikmaken van libvlc.
Carlos0_0 @Johannes994 december 2022 00:13
Ah vandaar dat due geen updates krijgt 😀
Server.1968 3 december 2022 10:08
Hoop nog altijd op de default UI in dark modus. Voor de rest: Het programma voor mijn video files, fijn dat zo ontzettend veel codecs ondersteund worden.
appollonius333 @Server.19683 december 2022 11:27
Op Linux en MacOS is er al een geruime tijd een dark modus beschikbaar. Op Windows blijft dit een beetje achter... Wellicht door het framework wat er gebruikt wordt op Windows? (Heb zelf geen idee). Wat ik wel weet is dat dit soort dingen veel sneller worden gerealiseerd op Linux/ Unix gebaseerde systemen.
mbb @Server.19683 december 2022 19:05
Zoals veel oudere FOSS software is VLC skinnable, en er je kan skins downloaden via een ingebouwde plugin manager
Tools>plug-ins>Skins (search 'dark')

Als claimt de site dat skins niet werken op Mac OSX
https://www.videolan.org/vlc/skins.php

[Reactie gewijzigd door mbb op 22 juli 2024 23:35]

Peetee66 3 december 2022 13:21
Nu nog een versie naar de smart tv's pushen!!
slechtvalk @Peetee663 december 2022 19:01
Op de Chromecast met Google TV werkt VLC perfect.
Verwijderd 3 december 2022 10:32
Hij is er al weken, zo te zien ook geen veranderingen meer in het versienummer nu hij officieel op de site staat. Dan is hij blijkbaar al een tijdje stabiel.
beerse
3 december 2022 14:26
Hulde voor deze software: Sinds veel internet-radio software het op mijn (oude/antieke) android 4 tablet niet meer doet, blijkt vlc het daar nog wel te doen en ook de internet-radio streams te kunnen/willen afspelen!

Niet direct verwacht maar de diverse internet-radio-streams blijken ook goed te werken met deze speler. Dat scheelt ook in de reclame die door veel internet-radio-apps wordt toegevoegd...
jeroenislief 4 december 2022 07:28
Gebruiken mensen nog steeds VLC in 2022? Grappig.
bytemaster460 @jeroenislief4 december 2022 18:15
Het is anno 2022 nog steeds een van de meest gebruikte players, dus ik begrijp je opmerking niet helemaal. Waarom zou de hele wereld afstappen van een player als jij een alternatief hebt gevonden?
Tangram @jeroenislief4 december 2022 09:40
Wat is dan een beter alternatief (die er ook voor MacOS is)?
jeroenislief @Tangram4 december 2022 10:03
MacOS weet ik niet, maar op PC gebruik ik PotPlayer.

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