Versie 3.0.18 van VLC Media Player is onlangs uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. Verder is er ondersteuning voor Chromecast, hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

3.0.18 Fixes VLC 3.0.18 is the nineteenth update of "Vetinari":

Major adaptive streaming updates

Codec updates

Fix seeking for some formats (e.g. oog)

Fix playback of numerous files on some older GPU graphics cards

Avoid a playlist live loop in case of only very tiny or failed items

Many updates of third party libraries

Numerous crash fixes

Fix some SMB protocol behaviours

Fixed multiple security issues, which are detailed here