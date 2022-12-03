Versie 3.0.18 van VLC Media Player is onlangs uitgekomen. Deze opensource- en cross-platformmediaspeler kan diverse audio-, video- en streamingformaten afspelen, zonder dat hiervoor de desbetreffende codec hoeft te worden geïnstalleerd. Verder is er ondersteuning voor Chromecast, hardwareversnelling voor het decoderen van 4k- en 8k-video, ondersteuning voor hdr, weergave van 360-gradenvideo's en 3d audio, toegang tot netwerklocaties via onder meer smb, ftp en nfs, hd audio-passthrough en ondersteuning voor BD-J-menu's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:
3.0.18 Fixes
- VLC 3.0.18 is the nineteenth update of "Vetinari":
- Major adaptive streaming updates
- Codec updates
- Fix seeking for some formats (e.g. oog)
- Fix playback of numerous files on some older GPU graphics cards
- Avoid a playlist live loop in case of only very tiny or failed items
- Many updates of third party libraries
- Numerous crash fixes
- Fix some SMB protocol behaviours
- Fixed multiple security issues, which are detailed here