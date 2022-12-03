Firmware-update: FRITZ!Box 7590 7.50

AVM logo (75 pix)De AVM Fritz!Box 7590 is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, accesspoint tot en met 802.11ac en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.50 en uitgebreide informatie over de verbeteringen daarin is op deze pagina te vinden; dit zijn de belangrijkste:

New features:
  • FRITZ!OS 7.50 - with over 150 new functions and useful improvements
  • Mesh Wi-Fi now with dynamic smart repeating for better performance in the home network
  • VPN with WireGuard technology: Simple, fast, and secure connection to the home network from anywhere
  • More convenient telephony: New FRITZ!Fon „Voice” ringtone and block for unknown callers
  • Many interesting new Smart home options: Scenes, routines, and lighting sequences
  • The user interface was fine-tuned and rounded out with comprehensive „Help and Info”
  • Many new functions for the MyFRITZ!App and FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

AVM FRITZ!Box 7590 (Internationale versie)

Versienummer 7.50
Releasestatus Final
Website AVM
Download https://en.avm.de/fritz-lab/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 03-12-2022 07:12
27 • submitter: sigcafe

03-12-2022 • 07:12

27

Submitter: sigcafe

Bron: AVM

Update-historie

10-04 FRITZ!Box 7590 8.25 24
07-'25 FRITZ!Box 7590 8.20 38
11-'24 FRITZ!Box 7590 8.00 44
09-'23 FRITZ!Box 7590 7.57 32
07-'23 FRITZ!Box 7590 7.56 82
12-'22 FRITZ!Box 7590 7.50 27
11-'21 FRITZ!Box 7590 7.29 67
05-'21 FRITZ!Box 7590 7.27 24
02-'21 FRITZ!Box 7590 7.25 29
10-'20 AVM Fritz!Box 7590 7.21 54
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AVM FRITZ!Box 7590

vanaf € 91,41

4 van 5 sterren

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Reacties (27)

-Moderatie-faq
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Vwbeetle 5 december 2022 11:15
Hier is een overzicht van alles: https://en.avm.de/fritz-lab/

gewoon in de gaten houden voor updates!

De 7590 is de eerste die de update heeft gehad, ook de repeater 1750 is nu op V7.30
appje @Vwbeetle26 december 2022 09:55
Weet iemand een oplossing met onderstaand probleem of iemand of die ons kan helpen met aansluiten randapparatuur. Wij hebben oa met de Yamaha Wxc-50 problemen met koppelen musiccast. Hij heeft even gewerkt maar daarna is geen koppeling meer mogelijk en ik kom er niet uit..wij hebben de FRITZ!Box 7590 GQ

[Reactie gewijzigd door appje op 22 juli 2024 20:44]

witterholt 3 december 2022 22:36
Ik neem aan dat deze OS 7.50 versie de komende tijd ook voor de andere Fritz devices beschikbaar komt.
Lizard @witterholt4 december 2022 02:11
De 7.50 versie is al een flinke tijd in beta test geweest als 7.39.
Op deze pagina kan je zien voor welke devices 7.39 uit is gebracht en daardoor dus ook 7.50 krijgen:

https://en.avm.de/fritz-lab/
bussie66 @witterholt4 december 2022 00:08
Even googlen oid en je weet het... ;)

Maar antwoord is (deels) ja
janbal 5 december 2022 00:34
Staat erop bij mij. (FB 7590). Werkt als een zonnetje so far. Wireguard-functie is geweldig.
dunklefaser @janbal5 december 2022 18:33
Wat deze wireguard "beperking" inhoudt:
Gesamter Datenverkehr (IPv4) = Nein
Niet alles via de wireguard tunnel!
Kan wel handmatig in de *.conf aangepast worden

[Reactie gewijzigd door dunklefaser op 22 juli 2024 20:44]

janbal @dunklefaser6 december 2022 14:54
Hoe bedoel je dat?
dunklefaser @janbal6 december 2022 15:07
Zoals hier beschreven staat: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_97g.htm
marc574 @janbal2 februari 2023 18:17
Activeer je de WireGuard-verbinding op je smartphone of laptop, dan heb je toegang tot de interne bronnen in je privé thuis- of bedrijfsnetwerk.


Met de parameter "Allowed IPs" in de WireGuard-configuratie op de clients kun je bepalen of het volledige dataverkeer van de smartphone/laptop via de Fritz!Box moet worden geleid of dat alleen privébronnen via VPN moeten worden benaderd.

Al het dataverkeer wordt naar de Fritz!Box gestuurd met de volgende instelling:
AllowedIPs = 0.0.0.0/0,::/0
Wil je alleen toegang tot privébronnen via VPN, voer dan daar het privénetwerk in. ("xxx" moet worden vervangen door een specifieke configuratie in het thuisnetwerk.)
AllowedIPs = 192.168.xxx.0/24
Bij mij staat die op "192.168.xxx.0/24, 0.0.0.0/0", volgens mij betekent dat dat alles via de VPN wordt geleidt.
dimmak 5 december 2022 08:33
Ik heb een FRITZ!Box 5530 maar hiervoor zijn geen beta's beschikbaar gekomen in FRITZ!Lab. Krijg ik uiteindelijk wel deze update? Op internet kan ik er helemaal niks over vinden. Ik hoop al een tijdje op de Wireguard functie.
beerse @dimmak5 december 2022 17:44
Hier in huis gebruik ik de 5530 naar buiten toe en de 4040 als wifi repeater. Sinds deze opstelling staat krijgt de 5530 eerst de update en de 4040 later. Het zal toch niet zo zijn dat het deze keer andersom is...

Detail: De 5590 zie ik ook niet in de lijst. Misschien/mogelijk laten ze de fiber-variant buiten deze test en komt de update/upgrade van de features in een volgende slag. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de hoeveelheid testers al is dat pure speculatie van mijn kant.
timo_m @dimmak6 december 2022 11:02
De 7490 gaat ‘m naar verwachting ook krijgen. Ik gebruik ‘inhaus’ builds op die van mij. Kan ik die features uitproberen.
janbal 7 december 2022 12:54
Weet iemand of je ipv6 adressen van een aangesloten client ook vast kunt instellen? Ik zie het alleen voor ipv4.
Geeft ws probleem met pi-hole
beerse @janbal15 december 2022 22:13
Met ipv6 kan het wel maar wil je het mogelijk/waarschijnlijk niet en zeker niet zoals op ipv4.

Aan de andere kant, tot op zekere hoogte krijg je 'vaste' ip adressen bij ipv6. Veel apparatuur krijgt namelijk 2 of 3 adressen: 1 op het echte grote internet en ook 1 op je lokale netwerk.
Rocketman 8 december 2022 10:13
Ik heb Wireguard ingericht op mijn 7590. Het valt mij op dat de download snelheid van mijn mobiele devices nogal achteruit gaan zodra ik Wireguard inschakel. Het is een mooie bijkomstigheid dat ik via internet nu toegang heb tot mijn apparaten op het lokale netwerk.
Hoe kan ik trouwens een VPN verbinding het beste testen op veiligheid?
JBnl 8 december 2022 13:44
Ik heb vandaag de nieuwe fritzos geprobeerd.
En het kpn glasvezel protocol zit erin en hij pakt ook meteen de telefoon instellingen over, dus je kunt je dect telefoon ook koppelen.
Tevens wireguard geprobeerd icm pihole op een rpi en geen problemen ondervonden kwa snelheid.
Ook de mesh functionaliteit getest icm een Fritz 7560 en werkt ook prima.
sfsdfvfdsfgd 8 december 2022 15:43
Ik heb nog steeds 7.29 op de 7590 (ik woon in België)
Weet iemand of het probleem met de vpn op Android 12/13 is opgelost?
Heeft iemand een idee wanneer 7.50 beschikbaar is in Belgie voor de 7590?
JBnl 8 december 2022 22:54
Ik heb de versie gewoon gedownload bij Fritz zelf.
Heeft België een aparte software?
Vpn wireguard icm Android 11/12 werkt prima hier.
4x4 10 december 2022 11:44
Ben ik de enige bij wie sinds de laatste update alle devices registered /deregistered worden? Als ik het Event Log bekijk gaat dit 24/7 door en gebeurt het om de paar minuten en soms zelfs elke minuut. Betreft het 7590 model.
Voetertje @4x414 december 2022 13:32
Ik heb dat inderdaad ook in de log staan. Dit maakt het voor mij niet bepaald overzichtelijker.
Arjan A @Voetertje14 december 2022 15:34
Ik heb daar een checkbox staan "Log registrations and deregistrations and expanded Wi-Fi information" en die staat bij mij uit (even naar de drowpdown "Wi-Fi" gaan).

[Reactie gewijzigd door Arjan A op 22 juli 2024 20:44]

webhalla @Arjan A27 februari 2023 00:59
Bedankt voor de tip. Was ff zoeken:

System>Event log en dan in de dropdown WiFi

dan het vinkje uit wat Arjan omschrijft en klik Apply
4x4 @Voetertje17 december 2022 15:07
Ik heb het uiteindelijk opgelost door fabrieksinstellingen terug te zetten.
Functioneert nu na meerdere dagen gebruik weer normaal.

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