Aomei heeft versie 9.13 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog sinds versie 9.10 ziet er als volgt uit:

Changes in version 9.13.0: Fixed issue: Failed to create bootable media on some Windows 11 systems.

Fixed issue: Computer cannot boot from the bootable media created in some environments.

Fixed issue: The error code 13 occurs when resizing/moving system partition under PreOS mode.

Greatly enhanced the stability of the system disk conversion between MBR and GPT.

Greatly enhanced the stability of OS migration and system disk clone. Changes in version 9.12.0: Added "Resize/Move BitLocker Partition": Improved recognition of BitLocker encrypted partition; Support users to resize or move BitLocker encrypted partition( NTFS or FAT32).

Fixed issue: In some environments, BSoD occurred when Windows boot from the cloned system disk or partition.

Fixed issue: Offline key is too long to activate AOMEI Partition Assistant.

Fixed issue: Registration caused program to crash in some environments.