Software-update: Aomei Partition Assistant 9.13

Aomei Partition Assistant logo (79 pix) Aomei heeft versie 9.13 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog sinds versie 9.10 ziet er als volgt uit:

Changes in version 9.13.0:
  • Fixed issue: Failed to create bootable media on some Windows 11 systems.
  • Fixed issue: Computer cannot boot from the bootable media created in some environments.
  • Fixed issue: The error code 13 occurs when resizing/moving system partition under PreOS mode.
  • Greatly enhanced the stability of the system disk conversion between MBR and GPT.
  • Greatly enhanced the stability of OS migration and system disk clone.
Changes in version 9.12.0:
  • Added "Resize/Move BitLocker Partition": Improved recognition of BitLocker encrypted partition; Support users to resize or move BitLocker encrypted partition( NTFS or FAT32).
  • Fixed issue: In some environments, BSoD occurred when Windows boot from the cloned system disk or partition.
  • Fixed issue: Offline key is too long to activate AOMEI Partition Assistant.
  • Fixed issue: Registration caused program to crash in some environments.

AOMEI Partition Assistant screenshot

Versienummer 9.13
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Aomei
Download https://www2.aomeisoftware.com/download/pa/PAssist_Std.exe
Bestandsgrootte 38,50MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-12-2022 18:48
13 • submitter: weballey

02-12-2022 • 18:48

13

Submitter: weballey

Bron: Aomei

Update-historie

07-04 Aomei Partition Assistant 10.10.1 0
30-12 Aomei Partition Assistant 10.10.0 8
02-12 Aomei Partition Assistant 10.9.2 5
10-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.1 15
09-'25 Aomei Partition Assistant 10.9.0 4
07-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.2 0
04-'25 Aomei Partition Assistant 10.8.0 0
12-'24 Aomei Partition Assistant 10.7.0 9
09-'24 Aomei Partition Assistant 10.5.0 0
08-'24 Aomei Partition Assistant 10.4.2 1
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Reacties (13)

-Moderatie-faq
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EValentino 2 december 2022 19:03
Deze gebruik ik vaak bij het toevoegen/verwijderen/resizen van partities. Veel meer doe ik hier eigenlijk ook niet mee...

Is dit dan de juiste tool hiervoor, of zijn er betere gratis tools beschikbaar? Ik heb hier wel eens naar gezocht, omdat dit pakket toch niet helemaal naar mijn zin is.
inhico @EValentino2 december 2022 19:31
gparted?
geen idee wat je mist in aomei.
Ramoncito @EValentino2 december 2022 19:53
Mini-tool Partition Wizard of EaseUS Partition Master. 't Is maar net wat je makkelijker vindt.

Persoonlijk heb ik met alle versies vaker hetzelfde probleem als ook in de fixes vermeld wordt: Ik krijg telkens geen bootable medium als ik een oude OS-schijf kloon naar een SSD. Moet toch telkens weer de opstart repareren met een Windows USB opstartdisk.

Edit:
Met 'alle versies' bedoel ik eigenlijk alle versies van allerlei kloonsoftware die er beschikbaar is/was, ook Macrium en Clonezilla en ooit Ghost. Het heeft waarschijnlijk te maken met mijn manier van installeren of zo :?

[Reactie gewijzigd door Ramoncito op 22 juli 2024 17:35]

cpt.skydiver @Ramoncito2 december 2022 21:36
Laatst voor het eerst macrium reflect free voor gebruikt, werkte prima en nieuwe ssd ook bootable.
stopeens @Ramoncito2 december 2022 23:32
Clonezilla?
Als je die interface hanteerbaar vindt?
EValentino @Ramoncito3 december 2022 10:45
Ga ik eens mee stoeien, bedankt!
renecl @Ramoncito3 december 2022 11:42
Dit soort tools hebben me al menig geen uit een netelige situatie gered ;-)
M. Schaap @Ramoncito3 december 2022 12:40
Met Clonezilla heb ik al meerdere keren probleemloos een OS-HDD naar SSD gemigreerd.
Simpel programma zonder toeters en bellen, past op een kleine USB-stick. Aanrader!
beerse
@EValentino3 december 2022 14:28
De meeste operating systemen hebben standaard tools aan boord om de voor dat systeem courante filesystemen in ieder geval te vergroten. Voor msWindows heeft diskpart (commandline) mijn voorkeur. Voor linux is parted of gparted algemeen beschikbaar.
PhanToM__ 2 december 2022 19:07
Macrium reflect al geprobeerd ?
jvalks @PhanToM__2 december 2022 19:20
Macrium reflect is meer bedoelt voor Backup e.d. toch? Is geen 100% Partition tool zoals AOMEI Parition Assistant.
EValentino @PhanToM__2 december 2022 19:29
Is dat niet meer een imaging tool inderdaad?
mbovenka @EValentino2 december 2022 20:33
Ja, maar het levert wel bootable SSDs op als je een systeemschijf naar SSD kopieert. Een van de weinige gratis tools die dat voor elkaar krijgt in mijn ervaring.

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