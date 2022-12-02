Software-update: Serato DJ Pro 2.6.2 / Lite 1.6.2

Serato DJ logo (79 pix)Serato heeft updates van zijn diskjockeysoftware Serato DJ Pro en Serato DJ Lite uitgebracht, met 2.6.2 voor de Pro-versie en 1.6.2 voor de Lite-uitvoering als versienummers. Beide zijn de verdere ontwikkeling van Serato DJ en Serato DJ Intro, die op hun beurt weer de verdere ontwikkeling van Serato Scratch Live en ITCH waren. Een overzicht van de mogelijkheden en de verschillen tussen de Pro en Lite uitgaven is op deze pagina te bekijken. De changelog voor Serato DJ Lite is op deze pagina te vinden, dit is de changelog voor Serato DJ Pro sinds versie 2.6.0:

Serato DJ Pro 2.6.2

New Features
  • Support for the Pioneer DJ DDJ-FLX4.
Bug Fixes
  • Fixed an issue on Windows for the Denon DJ SC Live 2/4 where changing the buffer size in the driver panel doesn't update Serato DJ buffer slider and start a new audio connection.
  • Fixed an issue in some cases after Phase is disconnected the WIR deck option is still visible on screen.

Serato DJ Pro 2.6.1

New Features
  • Support for the Denon DJ SC Live 4
  • Support for the Denon DJ SC Live 2
  • Numark NS4FX connects using WASAPI
  • Pioneer DJ DDJ-REV1 connects using WASAPI
Bug Fixes
  • Fixed an issue where Tracking Scratch stops working when Loop Roll is used on the Pioneer DJ DDJ-REV1
  • Fixed an issue where incorrect Mic/Aux gain was applied on some hardware devices
  • Fixed an issue where the Rane Twelve Pitch Range would sometimes change without prompt
  • Fixed an issue where restoring a Mac from sleep state could result in lack of audio in Serato DJ Pro when hardware wasn't connected

Serato DJ Pro

Versienummer 2.6.2 / 1.6.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS, Windows 10, Windows 11
Website Serato
Download https://serato.com/dj/pro/downloads
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 02-12-2022 13:02
1 • submitter: Choenzer

02-12-2022 • 13:02

1

Submitter: Choenzer

Bron: Serato

Update-historie

10-04 Serato DJ Lite / Pro 4.0.6 0
21-03 Serato DJ Lite / Pro 4.0.5 0
12-03 Serato DJ Lite / Pro 4.0.4 0
26-02 Serato DJ Lite / Pro 4.0.3 0
25-01 Serato DJ Lite / Pro 4.0.2 0
18-01 Serato DJ Lite / Pro 4.0.1 0
18-11 Serato DJ Lite / Pro 4.0.0 3
09-'25 Serato DJ Lite / Pro 3.3.5 2
09-'25 Serato DJ Lite / Pro 3.3.4 1
08-'25 Serato DJ Lite / Pro 3.3.3 5
Meer historie

Lees meer

Serato DJ Pro

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (1)

-Moderatie-faq
1
1
0
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Knijpoog 2 december 2022 17:40
Voor technologie website staat er eigenlijk verbazend weinig info over audio-ware op Tweakers.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.