Serato heeft updates van zijn diskjockeysoftware Serato DJ Pro en Serato DJ Lite uitgebracht, met 2.6.2 voor de Pro-versie en 1.6.2 voor de Lite-uitvoering als versienummers. Beide zijn de verdere ontwikkeling van Serato DJ en Serato DJ Intro, die op hun beurt weer de verdere ontwikkeling van Serato Scratch Live en ITCH waren. Een overzicht van de mogelijkheden en de verschillen tussen de Pro en Lite uitgaven is op deze pagina te bekijken. De changelog voor Serato DJ Lite is op deze pagina te vinden, dit is de changelog voor Serato DJ Pro sinds versie 2.6.0:
Serato DJ Pro 2.6.2New Features
Bug Fixes
- Support for the Pioneer DJ DDJ-FLX4.
- Fixed an issue on Windows for the Denon DJ SC Live 2/4 where changing the buffer size in the driver panel doesn't update Serato DJ buffer slider and start a new audio connection.
- Fixed an issue in some cases after Phase is disconnected the WIR deck option is still visible on screen.
Serato DJ Pro 2.6.1New Features
Bug Fixes
- Support for the Denon DJ SC Live 4
- Support for the Denon DJ SC Live 2
- Numark NS4FX connects using WASAPI
- Pioneer DJ DDJ-REV1 connects using WASAPI
- Fixed an issue where Tracking Scratch stops working when Loop Roll is used on the Pioneer DJ DDJ-REV1
- Fixed an issue where incorrect Mic/Aux gain was applied on some hardware devices
- Fixed an issue where the Rane Twelve Pitch Range would sometimes change without prompt
- Fixed an issue where restoring a Mac from sleep state could result in lack of audio in Serato DJ Pro when hardware wasn't connected