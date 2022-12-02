AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor Windows 10 en hoger aangeboden, Windows 7 en 8 worden als legacy aangeduid. Verder zijn er ook geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 22.11.2 treffen we verbeteringen aan voor de spellen The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound en de next-gen update van The Witcher 3: Wild Hunt. Ook zijn er weer enkele problemen verholpen en laat de changelog een aantal problemen zien die wel al bekend zijn maar waar nog geen oplossing voor is.
Support for:
Fixed Issues
- The Callisto Protocol
- Need for Speed Unbound
- The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update
Known Issues
- During video playback and window switching, an intermittent driver timeout or black screen may occur on Radeon RX 6000 series GPUs using some 240Hz refresh rate displays or high refresh rate primary display plus low refresh rate secondary display configurations.
- Stuttering may occur during video playback using hardware acceleration with Firefox on Radeon RX 6000 series GPUs.
- AMDRSServ.exe may cause GPU utilization to remain at 100% after closing games on some AMD Graphics Products such as Radeon 570.
- An intermittent driver timeout or black screen may occur while videos are playing in VRChat on Radeon RX 6000 series GPUs.
- Intermittent system stuttering or UI flickering may occur when two videos are simultaneously playing using chromium-based browsers.
- During video playback and gameplay, frame drop may occur in chromium-based browsers with variable refresh rate enabled extended displays.
- Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
- Texture flickering or artifacts may occur during Warhammer 40,000: Darktide gameplay.