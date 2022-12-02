Driver-update: AMD Radeon Software Adrenalin Edition 22.11.2

AMD Radeon Software Crimson Edition logo (75 pix) AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor Windows 10 en hoger aangeboden, Windows 7 en 8 worden als legacy aangeduid. Verder zijn er ook geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 22.11.2 treffen we verbeteringen aan voor de spellen The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound en de next-gen update van The Witcher 3: Wild Hunt. Ook zijn er weer enkele problemen verholpen en laat de changelog een aantal problemen zien die wel al bekend zijn maar waar nog geen oplossing voor is.

Support for:
  • The Callisto Protocol
  • Need for Speed Unbound
  • The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update
Fixed Issues
  • During video playback and window switching, an intermittent driver timeout or black screen may occur on Radeon RX 6000 series GPUs using some 240Hz refresh rate displays or high refresh rate primary display plus low refresh rate secondary display configurations.
  • Stuttering may occur during video playback using hardware acceleration with Firefox on Radeon RX 6000 series GPUs.
  • AMDRSServ.exe may cause GPU utilization to remain at 100% after closing games on some AMD Graphics Products such as Radeon 570.
  • An intermittent driver timeout or black screen may occur while videos are playing in VRChat on Radeon RX 6000 series GPUs.
Known Issues
  • Intermittent system stuttering or UI flickering may occur when two videos are simultaneously playing using chromium-based browsers.
  • During video playback and gameplay, frame drop may occur in chromium-based browsers with variable refresh rate enabled extended displays.
  • Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
  • Texture flickering or artifacts may occur during Warhammer 40,000: Darktide gameplay.

AMD Software

Versienummer 22.11.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website AMD
Download https://www.amd.com/en/support
Bestandsgrootte 546,00MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 02-12-2022 11:42
28 • submitter: Elzooi

02-12-2022 • 11:42

28

Submitter: Elzooi

Bron: AMD

Update-historie

28-07 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.7.1 WHQL 15
24-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.2 15
02-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.1 WHQL 0
15-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.2 WHQL 8
07-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.1 17
20-03 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.3.1 13
27-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.2 26
12-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.1 16
21-01 AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 22
11-12 AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 18
Meer historie

Lees meer

AMD Software

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software

Reacties (28)

-Moderatie-faq
28
28
19
1
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
henk717 13 december 2022 15:08
Ik was op de recommended driver blijven steken omdat hun nieuwe OpenGL driver in sommige applicaties (Zoals xemu) tot sterk performance verlies leed. Nu dit een recommended driver is geworden ben ik hem opnieuw gaan testen om te kijken of dit probleem is opgelost.

En ik kan melden dat het inderdaad het geval is! Dit is nu een driver hele mooie OpenGL prestaties biedt, dus ik ben blij dat ik gebruik kan maken van de voordelen van de nieuwe OpenGL driver, en niet langer last heb van de nadelen er van.

Op mijn systemen gaat deze in mijn verzamel map met stabiele drivers.
danoam 2 december 2022 12:31
Ga ik deze maar eens een spin geven, was expres helemaal teruggegaan naar 21.12.1 omdat ook de Recommended (WHQL) issues gaf met een grijs scherm op 240Hz, voornamelijk met League of Legends en alt+tabben.

Edit: Als ik die reactie hierboven zo lees is het misschien gewoon verstandiger om op 21.12.1 te blijven, nog geen enkele crash tegengekomen op deze versie namelijk. Beetje jammer dat AMD drivers zo trash zijn op Windows.

[Reactie gewijzigd door danoam op 22 juli 2024 13:20]

BramT @danoam2 december 2022 12:53
Er zijn wat edge-cases die problemen kunnen geven (extreem hoge refresh rates of meerdere schermen met verschillende refresh rates), maar bij kamp groen is dat net zo problematisch. Ik begrijp je frustratie, maar AMD drivers zijn niet meer of minder 'trash' dan nvidia -- althans, verwacht geen wonderen door van het een naar het ander te gaan.

Probeer anders ook even deze regedit, dat schijnt te helpen bij diverse issues, met name ook bij 240hz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm, DWORD OverlayTestMode, value 00000005. (Bron)
Deze 'fix' komt dus letterlijk uit kamp groen omdat ze er daar ook last van hebben. Maar het schijnt dus bij AMD ook goed te helpen.

PS. De vorige versie (22.11.1) heeft bij mij ook wat SSAO problemen in OpenGL opgelost welke ontstaan waren na de DX11/OpenGL optimalisaties van een paar versies terug. (Voor het geval iemand daar ook nog op zat te wachten...)

[Reactie gewijzigd door BramT op 22 juli 2024 13:20]

danoam @BramT2 december 2022 13:52
Had er misschien ook bij moeten zetten dat ik mijn ervaring met AMD drivers op Linux met die van hun drivers op Windows aan het vergelijken was. Mijn ervaring met AMD drivers op Linux is vlekkeloos, nog nooit problemen mee gehad en van driver crashes of timeouts al helemaal geen sprake.

Als het echt nodig is gebruik ik een Windows VM met PCI-e passthrough en met de Adrenalin 21.12.1 drivers werkt dat echt perfect, de nieuwere Recommended en Optional drivers daarentegen.

Thanks voor de tip trouwens, soms is het lastig om door alle ruis in topics een fix te vinden die daadwerkelijk het probleem kan oplossen, ik zal er een poging mee wagen icm de meest recente drivers.

Een andere fix die ik ook tegengekomen ben is om hardware acceleration uit te schakelen in de browser maar dat moet dan bijv ook in Discord. Zelf heb ik dit niet geprobeerd omdat het imo een lelijke workaround is.

[Reactie gewijzigd door danoam op 22 juli 2024 13:20]

haelerien @BramT2 december 2022 14:11
Had deze fix al eerder tegengekomen en getest. Totnogtoe lijkt die voor mij te werken (ik had random black screen flickers)
Pepperoni @danoam2 december 2022 12:49
Mwah heb ook nergens last van op Firefox dus wat Ethnic al zei, misschien ligt het aan Edge.
StCreed @danoam2 december 2022 19:44
Ja, wow crasht ook telkens op hogere versies, met mijn rx5700xt. Zo te zien niets aan gedaan ondanks meldingen. Ik laat deze maar even passeren.
Louw Post 2 december 2022 12:16
During video playback and window switching, an intermittent driver timeout or black screen may occur on Radeon RX 6000 series GPUs using some 240Hz refresh rate displays or high refresh rate primary display plus low refresh rate secondary display configurations.
During video playback and gameplay, frame drop may occur in chromium-based browsers with variable refresh rate enabled extended displays.
Weet niet of mijn probleem enigszins aan één van deze twee gerelateerd is, maar als ik bijvoorbeeld Twitch open heb in 1 window en door Reddit scroll in een ander window dan loopt de boel constant vast. Dat is dan in Edge op een enkele FreeSync Premium monitor. (En het gebeurt nog steeds op deze nieuwe drivers.)

Geen idee ook of meer mensen hier last van hebben. Heb het al meerdere keren gerapporteerd bij zowel Edge als AMD via hun feedback/crash schermpjes.
Ethnic @Louw Post2 december 2022 12:32
Op firefox heb ik hier geen last van. Ik weet dat dit niet je gewenste oplossing is, maar misschien wordt het tijd om over te stappen?
BramT @Louw Post2 december 2022 12:59
Check m'n andere comment hier ook even. Het uitzetten van de "multiplane overlay" in windows schijnt aardig te helpen bij veel mensen (geldt ook voor nvidia).
Louw Post @BramT2 december 2022 13:08
Bedankt voor de tip! Zal het proberen. :)
RuddyMysterious @Louw Post3 december 2022 20:48
Ik had met 22.8.x consequent last met VLC die video speelt + een browser die hardware accelerated content toont.

Door terug te gaan naar drive 22.5.1 had ik die problemen niet meer. Sindsdien niet meer willen upgraden, want ik vermijd liever zulke problemen zo lang ik geen nadeel ondervind aan het blijven bij een oudere driver.

EDIT: ik had last van het volgende: terwijl de video speelt en ik begin weer rond te browsen, wordt het scherm ineens zwart voor 30s en dan komt het beeld terug met de melding van een radeon driver timeout.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 22 juli 2024 13:20]

dreddyaell 2 december 2022 13:32
Ik heb van de week 6950 xt gehaald. Alleen kreeg ik groenen lijnen en artifacts bij opstarten van games. Daarna crashte het. Zou dit een fix kunnen zijn? Wou hem morgen namelijk terug sturen.

Clean drivers via ddu, meerdere dingen geprobeerd maar niks hielp. Toen ik de kaart in mn pc deed was mn ethernet driver ook opeens weg. Dus moest een losse netwerk kaart halen.

https://www.reddit.com/r/...roid_app&utm_source=share hierbij mij post op Reddit.

[Reactie gewijzigd door dreddyaell op 22 juli 2024 13:20]

Yzord @dreddyaell2 december 2022 13:56
Ik heb van de week 6950 xt gehaald. Alleen kreeg ik groenen lijnen en artifacts bij opstarten van games. Daarna crashte het.
Ik zou de kaart mooi terug sturen.
Aardedraadje @dreddyaell2 december 2022 15:46
Off-topic dit maar dit lijkt me echt een defecte kaart. Zoals @Yzord al aangeeft, ik zou hem terugsturen.
M_TB @dreddyaell2 december 2022 18:22
Ik zou terug sturen. Is waarschijnlijk een defect, zeker gezien je op Reddit zegt dat het met de clocks te maken heeft.
PhWolf @dreddyaell12 december 2022 14:30
Als het een nieuwe kaart is zou ik deze zeker retourneren. Dat mag niet gebeuren.
Als het een gebruikte kaart is: ik heb ooit een 2ehands 1080ti gekocht en die deed hetzelfde, met name bij het draaien van stress tests kreeg ik artefacts en soms zelfs crashende software. Uiteindelijk bleek de oplossing om de koeler te demonteren, alle onderdelen grondig af te stoffen en de (gortdroge) thermal paste te vervangen. Daarna draaide de kaart als een zonnetje.
Uiteraard is dit anecdotisch, maar het kan zeker de moeite waard zijn bij een gebruikte kaart.
Vyo 2 december 2022 13:27
Lol, ik heb diezelfde issues voornamelijk met Firefox, maar het lijkt eerder te liggen aan de hardwarematige video acceleratie.
Chromium browsers, maar ook Netflix, Prime en Disney apps (vanuit de Windows store) geven allemaal gekke issues, zelfs na terug te zijn gegaan naar 1 scherm ;(
Joao 2 december 2022 12:58
Hebben jullie hier ook last van stuttering in Edge bij het afspelen van videos?
Bliksem B @Joao2 december 2022 13:07
Wel met de vorige versie. Toen stotterde alles wat gebruikt maakt van de Windows Video Decoder (Netflix, Edge, Mediaspeler). Met deze versie ervaar ik dit probleem niet meer i.c.m. mijn 580X.

Ik heb nog steeds problemen van te lichte video wanneer HDR aanstaat i.c.m. de Windows Decoder. Kodi/VLC kent dit probleem niet. Blijkbaar ben ik de enige, gezien een bug report en een topic geen reactie te weeg bracht: https://community.amd.com...-windows-media/m-p/537174
Anonymoussaurus
@Joao2 december 2022 13:18
Known Issues
Intermittent system stuttering or UI flickering may occur when two videos are simultaneously playing using chromium-based browsers.
-peter 2 december 2022 12:49
ik zit nu op 22.11.1. als ik op "check for updates" druk in adrenalin dan krijg ik geen nieuwe drivers. sws niet echt het idee dat die knop ooit iets gedaan heeft. iemand anders dit probleem ook?
Ventieldopje @-peter2 december 2022 12:54
Je moet ook aangeven dat je optionele drivers wil ontvangen, niet alleen de aanbevolen ;)
StCreed @Ventieldopje2 december 2022 19:45
Zou ik persoonlijk dus niet doen, want die optionele drivers leveren problemen op.
Ventieldopje @StCreed2 december 2022 23:36
Mwa dat ligt er dus net aan, zelf nooit echt problemen mee gehad met de 6000 serie.
Martinspire 3 december 2022 12:14
Weer wat rare known issues. Benieuwd of ik er last van ga krijgen.
videoman 4 december 2022 12:08
Deze driver is een probleem voor mijn videoeditting software Vegas Pro 20, geen preview, 4K traag en stotterend beeld zwarte beelden, dus snel weer terug gegaan naar 2.2.5.1 dit is toch nog steeds de meest stabiele driver, heb wel in Windows de driver update uitgezet, anders krijg je alsnog een nieuwe driver. 4K kan ik weer soepel editten. Maar wachten op een update anders blijf ik met deze werken.
yaelr 22 december 2022 18:29
ik heb met deze driver juist problemen wanneer er 2 monitoren zijn aangesloten dat het scherm random flikkert, wanner het 2e scherm word afgekoppeld is het probleem weg

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.