WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder het eerst te installeren. Hieronder is de changelog voor versie 4.12 te vinden:

Changes in WizTree version 4.12: Fixed issue with file size filters (e.g. >1g) not handling folders correctly

Fixed file filter bug that could cause matching files not to appear in some cases

New Czech translation added