Software-update: WizTree 4.12

WizTree logo (79 pix) WizTree is een programma dat razendsnel een harde schijf kan analyseren om zo bestanden en mappen te vinden die de meeste ruimte innemen. Het is daarmee een prima hulpmiddel om de harde schijf op te ruimen wanneer er ruimtegebrek is. Het programma kan ook op bepaalde bestandstypes zoeken en het resultaat van een scan exporteren. WizTree mag gratis in privéomgevingen worden gebruikt en kan zijn werk ook doen zonder het eerst te installeren. Hieronder is de changelog voor versie 4.12 te vinden:

Changes in WizTree version 4.12:
  • Fixed issue with file size filters (e.g. >1g) not handling folders correctly
  • Fixed file filter bug that could cause matching files not to appear in some cases
  • New Czech translation added

WizTree

Versienummer 4.12
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Antibody Software
Download https://wiztreefree.com/download
Bestandsgrootte 6,28MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-12-2022 11:03
8 • submitter: 1DMKIIN

02-12-2022 • 11:03

8

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Antibody Software

Update-historie

05-08 WizTree 4.32 5
23-03 WizTree 4.31 2
06-03 WizTree 4.30 3
04-03 WizTree 4.29 0
24-11 WizTree 4.28 6
08-'25 WizTree 4.27 10
07-'25 WizTree 4.26 16
02-'25 WizTree 4.25 6
01-'25 WizTree 4.24 2
12-'24 WizTree 4.23 10
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WizTree

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Reacties (8)

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zeemeerman2 2 december 2022 11:22
Van wat ik onlangs op reddit las, dit programma is een vervanging voor WinDirStat. Het gebruikt een ander, sneller algoritme om tot hetzelfde resultaat te komen.
Wel moet ik er bij zeggen dat WinDirStat open source is, en bovenstaand programma niet.
Hakker @zeemeerman22 december 2022 13:36
Ter verduidelijking je kan het gratis gebruiken. Zit enkel een kleine banner in.
Daarnaast leest Wiztree de MFT (Master File Tree) uit in NTFS waardoor Wiztree veel sneller is met die filesystem. Buiten NTFS om is Wiztree niet sneller dan een ander programma.
Slay68 @zeemeerman22 december 2022 20:23
Herkende hier idd ook duidelijk de WindirStat GUI. Heb deze voorheen wel veel gebruikt, maar bleek erg traag te worden. De laatste tijd gebruik ik hiervoor TreeSize Free, dit werkt(e) een stuk sneller.
rense 2 december 2022 11:37
Ik heb net even de portable versie (4.12) getest, maar deze eist dat je hem als adminstrator draait. Ik zag geen mogelijkheid hem alsnog als gewone gebruiker te laten draaien. Windirstat kan dit wel.

Als ik hem (als admin) draai, dan is hij inderdaad veel sneller klaar: <10 sec voor de C-schijf vs. 2m30s (1,7 mln items).

[Reactie gewijzigd door rense op 22 juli 2024 19:18]

RMM65 @rense2 december 2022 13:01
Herkende ook meteen WinDirStat in het screenshot maar WizTree blijkt idd veel sneller.
Het standaard uitvoeren met admin-rechten kan worden uitgeschakeld in het menu blijkt (opgeslagen als actRunAsAdmin_Checked in WizTree3.ini) maar dan gaat de snelheid idd wel flink omlaag.

Wel maakt het WizTree algorithme in de, voor NTFS partities, snelle admin-modus volgens mij een fout door non-allocated space ook mee te tellen. Bijvoorbeeld offline OneDrive bestanden nemen geen werkelijke ruimte op de disk in beslag maar worden wel geheel meegeteld. En dit is niet uit te schakelen volgens mij. Wel iets om rekening mee te houden als je de disk-hoggers wilt vinden.

edit: je kunt sorteren op 'Toegewezen ruimte' en de optie 'Toegewezen ruimte tonen in structuur kaart' aanzetten, dan klopt het weer beter :)

[Reactie gewijzigd door RMM65 op 22 juli 2024 19:18]

Mizitras
2 december 2022 11:45
JDiskReport vond ik zelf ook altijd een waardig product.
sweetdude @Mizitras2 december 2022 12:26
Met als nadeel dat deze java nodig heeft. En dus niet zoals WizTree portable snel op een server gezet kan worden om te kijken wat de ruimte opsnoept.
Mizitras
@sweetdude9 december 2022 10:41
Ik had een portable edition van JDiskReport, en die kon draaien op iedere van onze servers zonder java. Enfin, zal er dan toch hebben ingezeten.

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