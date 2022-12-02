Firmware-update: Apple iOS 16.1.2

Apple iOS 16 logo (79 pix) Apple heeft een tweede update voor versie 16.1 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. In versie 16.1.2 heeft Apple onder meer verbeteringen aangebracht met betrekking tot het verbinden met mobiele netwerken en het detecteren van auto-ongelukken.

iOS 16.1.2

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en de volgende verbeteringen:

  • Verbeterde compatibiliteit met draadloze aanbieders
  • Optimalisatie van ongelukdetectie op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple iOS 16 op iPhone

Versienummer 16.1.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Fabrikant
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 02-12-2022 10:58
8 • submitter: 1DMKIIN

02-12-2022 • 10:58

8

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Fabrikant

Update-historie

28-07 Apple iOS 26.6 35
30-06 Apple iOS 26.5.2 17
12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
11-'25 Apple iOS 26.1 75
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Reacties (8)

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SKB 2 december 2022 11:05
Artikel klopt niet:
In versie 16.1.2 heeft Apple onder meer verbeteringen aangebracht met betrekking tot draadloos opladen en het detecteren van auto-ongelukken

Het gaat over wireless carriers, niet over draadloos opladen

Improved compatibility with wireless carriers

[Reactie gewijzigd door SKB op 25 juli 2024 13:07]

Pietertje 085 2 december 2022 13:12
Er staat ook iOS 16.1.1 bij de release notes ipv 16.1.2 dusnik denk dat er ergens een mixup is geweest 😎
thehutu 3 december 2022 10:40
Heeft iemand anders last van serieuze problemen met de batterij? Ik heb op twee toestellen een levensduur van minder dan een halve dag. Normaal hou ik het ten minste een hele dag uit.
  • iPhone 8 van anderhalve dag/twee dagen naar minder dan zes uur
  • iPhone 12 mini van een dag naar halve dag
In het batterij overzicht staat de boosdoener zo te zien niet; althans niet dat ik er iets mee kan (alle apps uit, background refresh uit, toch als een streep naar beneden). Alle apps heb ik dus afgesloten, background refresh uitgezet en toch binnen een nacht van 100 naar 0. Via google noch DuckDuckGo kunnen bevestigen dat anderen dit ook hebben... Tweakers?
Therealest 2 december 2022 11:01
Ligt het nou aan mij of komt er onderhand elke week een nieuwe versie uit?
Gaat niet helemaal lekker daar bij apple de laatste jaren ofwel?

Inplaats van inovatie is apple meer een fasion brand geworden.

[Reactie gewijzigd door Therealest op 25 juli 2024 13:07]

Waxer @Therealest2 december 2022 11:13
Valt wel mee volgens mij? Er wordt vrij frequent gereleased, ben ik met je eens. Maar ik zie geen rare trendbreuk ofzo:

https://en.wikipedia.org/wiki/IOS_version_history
bartje @Therealest2 december 2022 12:01
Ligt het nou aan mij of komt er onderhand elke week een nieuwe versie uit?
Dit kun je mooi rechts zien bij update history,
Dan zie je dat het 1 tot 2 keer per maand is dus valt wel mee.
Gaat niet helemaal lekker daar bij apple de laatste jaren ofwel?
wat heeft dat met de update frequentie te maken?
Inplaats van inovatie is apple meer een fasion brand geworden.
was het altijd al een beetje toch?
Rieverst @Therealest2 december 2022 12:01
Ik zie het als het serieus omgaan met het herstellen van eventuele bugs. Niet uitstellen maar zo snel mogelijk fixen. Dus ik ben er wel blij mee.
Mike-Nikon 6 december 2022 21:49
Ik zie wel dat de widget van de wekker weer de tijd aangeeft.
Die zij de afgelopen tijd dat de wekker was uitgeschakeld. Nu geeft hij weer de juiste wektijd.

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