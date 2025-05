De AVM Fritz!Box 7590 is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, accesspoint tot en met 802.11ac en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft kort geleden de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.56 en de belangrijkste verbeteringen die daarin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

New features: FRITZ!OS 7.55 - New energy-saving mode can be switched on upon request

FRITZ!OS 7.55 - Simplified replacement of a FRITZ!Box with new wizard

FRITZ!OS 7.50 - with over 150 new functions and useful improvements

Mesh Wi-Fi now with dynamic smart repeating for better performance in the home network

VPN with WireGuard technology: Simple, fast, and secure connection to the home network from anywhere

More convenient telephony: New FRITZ!Fon "Voice" ringtone and block for unknown callers

Many interesting new Smart home options: Scenes, routines, and lighting sequences

The user interface was fine-tuned and rounded out with comprehensive "Help and Info"

Many new functions for the MyFRITZ!App and FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)