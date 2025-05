Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. De changelog sinds versie 6.0.17 kan hieronder worden gevonden.

Fixed in Firefly III 6.0.19 Issue 7577 Firefly III can't search for backward slashes in identifiers

Issue 7762 User can't create access token Fixed in Firefly III 6.0.18 Slack messages would fail if not configured.

Bill display would include transactions from the previous period.

Debug information left in bill overview.

Issue 7694 Missing CSS info in dark mode.

Issue 7706 Deleting a budget would not reset the available amount.

Issue 7749 Account overview would show just 1 transaction from a split of multiple.