OpenHAB is domoticasoftware waarmee componenten uitgelezen en aangestuurd kunnen worden. Daarbij kun je denken aan lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Het kan door middel van zogenaamde bindings onder andere praten via Z-Wave, Nest en Zigbee, of producten van IKEA Trådfri, Xiaomi Smart Home en Philips Hue aansturen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en voor gebruikerservaringen kun je ook op ons Forum terecht, in het Het Grote OpenHAB-topic. De ontwikkelaars hebben OpenHAB 4.0.1 uitgebracht en deze versie bevat de volgende verbeteringen:

New and Noteworthy 1559: Disable "Improved ZIP64 Extra Field Validation" Add-ons 15320: Fix ArrayStoreException

15319: Fix StringIndexOutOfBoundsException

15302: Fix unusable bundle after a refactoring about null annotation

15305: Avoid UnsupportedOperationException during dispose

15169: Fix reconnection, parallel commands, trigger channels, and light level formula

15308: Fix timerId not returned by JS timer methods

15284: Fix Plus/Pro Auth support User interfaces 1992: Blockly: Support String/Number/Quantity on eventcontext state/command

1984: Developer sidebar: Fix Thing pinning fails

1986: Semantic tags: Fix missing translations in case of missing label