Versie 2.2.0.2 van LibreCAD is uitgekomen. Dit opensource en crossplatform programma is ooit begonnen als CADuntu met de bedoeling om CAM -functionaliteit toe te voegen aan de community edition van QCad. Kort na het ontstaan is de naam naar LibreCAD veranderd. Meer informatie over het programma is in de wiki beschikbaar. De releasenotes voor versie 2.2.0.2 kunnen hieronder worden gevonden.

Bugfix release 2.2.0.2 This is a bugfix release for official stable release 2.2.0. It fixes 3 minor issue: An undetected vulnerability, opening malformed LFF font files caused a crash

Format issues in bundled fonts

A regression, finding nearest points on ellipses caused a crash