Er is een nieuwe versievan Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 21231 Added the ability to open a bookmark list and previous playlist in an album

Added the ability to remember the "Frame Size of Main Menu" values

Added the ability to delay when repeating in section repeat

Fixed an issue that cannot play certain files using SuperEQ

Fixed an issue where viewer information could not be updated when broadcasting

Fixed an issue where MP4 files were played as damaged files in certain situations

Improved accessibility compatibility