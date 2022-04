Versie 7.4.1 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 7.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Cyberduck 7.4.1: Localize Croatian Localization

Bugfix Unable to use S3 HTTP connection profile (S3) (#11061)

Bugfix Failure uploading files with exactly 100MB file length (S3) (#11038)

Bugfix Failure opening Terminal.app when default application for .command files is not properly set (SFTP) Changes in Cyberduck 7.4.0: Feature Support to access team folders (Dropbox Business)

Feature Support for eu-south-1 (Milan) region (S3)

Feature Support for af-south-1 (Cape Town) region (S3)

Feature Support for ap-east-1 (Hong Kong) region (S3)

Feature Support for me-south-1 (Bahrain) region (S3)

Feature Making requests to dual-stack endpoints (IPv6) (S3)

Feature Create new vaults in format 7 by default (Cryptomator) (#11040)

Bugfix Slow updating files after saving changes in external editor (#11004) Changes in Cyberduck 7.3.1: Feature Edit ACLs for files (Google Storage) (#11008)

Feature Support to set storage class (Google Storage)

Feature Support for Intelligent-Tiering class (S3) (#11031)

Feature Support for Glacier Deep Archive storage class (S3) (#10681)

Feature Allow selection of Glacier storage class as default for uploads (S3) (#10681)

Feature Support for shared files (OneDrive)

Bugfix Missing URLs to copy of CDN distributions (S3, Rackspace)

Bugfix Reduced memory usage (macOS)

Bugfix Failure uploading files to vault in version 7 format (Cryptomator) (#11020)