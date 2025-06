Versie 9.1.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features: Display transfer progress in Finder for downloads and uploads (macOS) (#16568)

Show indeterminate progress when concatenating segments after download transfer (#13610)

Show indeterminate progress when waiting for large file upload to complete (Backblaze B2, Box, OpenStack Swift, S3) Bugs fixed: Multipart uploads fail to buckets with '.' character in name (S3) (#16401)

Usability improvements entering connection details (#15200)

Set "Show Hidden Files"shortcut to "⌘ ⇧ ." as in Finder (macOS) (#16459)

Do not require GroupMember.Read.All permission (Microsoft OneDrive, SharePoint) (#16564)

Do not require storage.buckets.list permission to access bucket (Google Storage) (#16565)

Test credentials using sts:GetCallerIdentity (AWS S3) (#16565)

Cannot exclude files in transfer prompt for existing files (macOS) (#16503)

Files not removed in vault when deleting folder (Cryptomator) (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, WebDAV, SMB) (#14101)

Access files with double-byte character in key (S3) (#13407)

Failure uploading nested folders to vault (Cryptomator) (Azure, Backblaze B2, Google Storage, OpenStack Swift) (#15489)

Error copying files between vaults (Cryptomator) (#15422)