Versie 2.83 van het opensource- en crossplatform-3d-programma Blender is uitgekomen, de eerste long term support uitgave van de organisatie. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden en dit zijn de release notes:

Meet the first ever Blender long-term support release. With over 1250 bugfixes, and further critical fixes due throughout the next two years as part of the Long Term Support program, Blender 2.83 LTS provides the performance and stability needed for major projects. New features include VR support, OpenVDB import, OptiX viewport denoising and a powerful new physics-enabled Cloth Brush.