Versie 3.9.18 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.9 is onder meer een Privacy Tool Suite toegevoegd. De changelog sinds versie 3.9.16 ziet er als volgt uit:

Joomla! 3.9.18 bevat 1 bugs-fix: Repareert de single tag weergave welke niet juist getoond wordt met een 404 pagina #28746 Wat zit er in 3.9.17? Joomla! 3.9.17 bevat 3 veiligheidsgerelateerde reparaties en diverse bugs-fixes en verbeteringen waaronder: Veiligheidsproblemen opgelost Lage prioriteit - Core - Onjuiste toegangsrechten in com_users access niveau bewerk functie (betreft Joomla 3.8.8 t/m 3.9.16) Meer informatie »

Lage prioriteit - Core - Ontbrekende controles op de root gebruikersgroep in de gebruikersgroep tabel (betreft Joomla 2.5.0 t/m 3.9.16) Meer informatie »

Lage prioriteit - Core - Onjuiste toegangsrechten in com_users access niveau verwijder functie (betreft Joomla 2.5.0 t/m 3.9.16) Meer informatie » Bug-fixes en verbeteringen Verwijderen van een niet noodzakelijk bestand dat werd toegevoegd in 3.9.16 #28307

Meertaligheid associaties: Reparatie voor de bewerk associaties knoppen in menu-items #28339 en in categorie #28678

PHPMailer bijgewerkt naar de nieuwste versie #28398

'Nieuw' MVC classes verouderd bericht voor 4.0 in plaats van 5.0 #28366

Ondersteunen van het gebruik van het help systeem door derden #13286

PostgreSQL: Reparatie van het laden van modules #28278