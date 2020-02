Versie 7.4.0 van Tribler uitgekomen en wegens een fout ook meteen 7.3.2. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog Included a version system for easy rollbacks

Fixed create torrent with no personal channel

Fixed dl not starting with add to channel checkbox

Fixed encoding of encoding entry in torrent files

Stopped gossiping empty personal channels

Fixed extended peer info encoding

Used LooseVersion to compare networkx version

Added TrustGraph compatibility to networkx 2.4

Fixed for getting libtorrent settings

Fixed VideoServer for multifile torrents

Fixed misleading VOD message

Fixed escaped unicode in download dialog

Fixed inital load unicode torrent issue

Fixed crash if there is no socks connection

Moved seeding ratio settings to global config

Python3 libtorrent bdecode compat utility

Skipped weird scrape results in torrent checker

Do not re-download already downloaded torrent

Fixed unicode error in create_torrent_endpoint

Removed bootstrap nodes persistence in file

Stripped search query for auto completion response

Stripped search query before converting to fts query

Result validation before trying to plot trustgraph

Added socket error on get address info to unhandled session error

Bootstrap peers DHT connect failure log set to debug instead of error

Skipped repeating error messages in resource_monitor

Removed error-prone log statement in resume_download

Decoded torrent filenames with ut8 by default

Fixed unicode error on adding torrent to channel

Checked Unicode decode error in socks conversion

Fixed config convert for 7.4

Fixed issue with exporting torrent - Python3

Added versioned path to state directory

Fixed tstate corruption during conversion

Added pyqtgraph as pip dependency