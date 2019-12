Private Internet Access, recentelijk nog overgenomen door CyberGhost, heeft een nieuwe versie van zijn vpn-client uitgebracht. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 33 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de drie en zeven dollar per maand en voor aanschaf kan het zeven dagen gratis worden getest. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7.0: The Shadowsocks proxy setting can be used to redirect the VPN connection through a Shadowsocks region

Added the 'piactl monitor' command

Added the 'connectionstate' type to 'piactl get'

Improved firewall rules on Linux to mitigate CVE-2019-14899 on affected distributions

Improved handling of crashes caused by graphics drivers on Windows

Fixed an issue preventing apps from being selected for App Exclusions on macOS 10.15

Fixed an issue causing Windows 10 1507 / LTSB 2015 to restart on shutdown