Versie 3.5.2 van Private Internet Access is kort geleden verschenen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, en een browserextensie voor Chrome, Firefox en Opera. PIA heeft een groot aantal servers in 91 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 1,75 en 11,69 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Desktop Client - 3.5.2 Release Linux: Fix split tunnel on rolling release distributions

Linux: Fix compatibility with LXC containers

macOS: Fix Wifi SSID detection for Automation

Windows: Fix occasional Split Tunnel crash when 'Existing DNS' is used

All: Remove local port option for OpenVPN connections

All: Fix a bug that would sometimes cause a crash when trying to connect while disconnecting