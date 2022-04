Versie 3.3.1 van Private Internet Access is kort geleden verschenen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, en een browserextensie voor Chrome, Firefox en Opera. PIA heeft een groot aantal servers in 78 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 1,94 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan hij dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

We have released a new version of our Desktop Client (3.3.1)! In this release, our development team has included the option to provide us with feedback regarding our service through a Survey notification within the VPN client. This survey option is now available for all platforms, including our mobile applications.

As always, if you run into any issues installing the update or using our service, our Support Team would be more than happy to assist with addressing your needs! Whether through our 24/7 Live Chat Support or our Ticketing system, we want to ensure anonymity for all users seeking it!