Versie 3.3.0 van Private Internet Access is kort geleden verschenen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, en een browserextensie voor Chrome, Firefox en Opera. PIA heeft een groot aantal servers in 78 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 1,94 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan hij dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Desktop Client - 3.3.0 Release Support Handshake domain name resolution (Using HDNS nameservers)

Public IP is displayed even when not connected

"Time to Connect" stats can be sent to PIA on an opt-in basis to help improve our service

Fixed default folder when browsing for applications in Split Tunnel application selection