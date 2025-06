Versie 3.5.5 van Private Internet Access is kort geleden verschenen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, en een browserextensie voor Chrome, Firefox en Opera. PIA heeft een groot aantal servers in 91 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 1,75 en 11,69 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. De changelog sinds versie 3.5.2 kan hieronder worden gevonden.

Desktop Client - 3.5.5 Release MacOS: New Split Tunnel system has arrived!

MacOS: Improve PIA's behavior during sleep to fix crashes after long sleeps

Linux: Fix Split Tunnel and Wireguard issues when using the latest version of iproute2

Linux: Fix OpenVPN on Suse variants Desktop Client - 3.5.3 Release UI: Increase contrast of graph in performance tile

UI: Add two extra decimal places to data usage values

UI: Add changelog link to update notification

Linux: Improve split tunnel robustness in the presence of mount namespaces

Linux: Fix split tunnel on Linux Mint 20.0+