De vijfde Service Release van OpenWrt versie 18.06 is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig, zie daarvoor dit topic. Versie 18.06 is de eerste stabiele uitgave na het samengaan van de projecten OpenWrt en Linux Embedded Development Environment. Deze update brengt verder een de volgende verzameling verbeteringen:

Some selected highlights of this service release are: Linux kernel updated from 4.9.184 to 4.9.198 and from 4.14.131 to 4.14.151, including security fixes

Security fixes for LuCI, the web interface bundled with OpenWrt, fixing CRSF and XSS bugs

Security fixes for the following base packages: musl , hostapd , wolfssl , openssl , iptables , ustream-ssl , libpcap , tcpdump , bzip2

, , , , , , , , Wireless fixes for the brcmfmac driver, fixing crashes and facilitating debug (backported from Linux 5.4)

driver, fixing crashes and facilitating debug (backported from Linux 5.4) Fix signature verification bug: in rare cases, usign would refuse a valid signature, making it impossible to install packages from an opkg feed. This bug has been fixed in usign , and a workaround has been implemented when generating package indexes, so that devices using an unfixed version of usign don't encounter this bug

would refuse a valid signature, making it impossible to install packages from an feed. This bug has been fixed in , and a workaround has been implemented when generating package indexes, so that devices using an unfixed version of don't encounter this bug Device support fixes for several devices: WNR2200, WPJ531, HiveAP 121, DIR-615 H1 For more details, please see the detailed Changelog.