Versie 23.05.4 van OpenWrt is uitgekomen. OpenWrt is alternatieve opensourcefirmware voor een groot aantal verschillende routers en embedded devices. Door middel van het opkg-package management system is er de mogelijkheid om zelf te bepalen wat de router allemaal wel en niet kan. Ook op GoT zijn er diverse mensen actief mee bezig; zie daarvoor dit topic. Bijwerken van de versie kan gewoon met sysupgrade vanuit de webinterface. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Device support Support for the following devices was added: ath79: Huawei AP5030DN mediatek: Unielec U7981-01 mediatek: Xiaomi AX3000T mediatek: Cudy TR3000 v1 mediatek: Zbtlink ZBT-Z8103AX mediatek: Adtran SmartRG Bonanza Peak series mediatek: YunCore AX835 mediatek: Comfast CF-E393AX mediatek: D-Link EAGLE PRO AI R32 mediatek: JDCloud RE-CP-03 mediatek: Netcore N60 mediatek: D-Link AQUILA PRO AI M30 mediatek: Cudy M3000 v1 mpc85xx: Hewlett Packard MSM460 ramips: D-Link DIR-806A B1 ramips: Netgear EAX12 series ramips: Edimax BR-6208AC V2 ramips: Cudy TR1200 v1

armsr: enable framebuffer emulation for virtio-gpu/drm displays used by Hetzner console

armsr: add Realtek and smsc Ethernet phy drivers to the default image

armsr: Renesas: RZ: Ethernet module and ttySC0

ipq40xx: Linksys WHW03 v2: enable additional 5 GHz channels

ipq40xx: Engenius EAP1300: Enable device

ipq40xx: NETGEAR EX6150v2: fix broken image generation

ipq806x: Meraki MR52: swap LAN LEDs

mediatek: backport multiple Ethernet fixes from master

mediatek: filogic: fix failsafe mode on devices with no lan1

mediatek: Xiaomi WR30U: drop device with NMBM layout

mediatek: Xiaomi WR30U: fix sysupgrade error

mpc85xx: Enterasys WS-AP3710i: fix boot

mpc85xx: Enterasys WS-AP3710i: fix eth mac-address

rockchip: improve stability and fix console

realtek: D-Link DGS-1210-16: Fix reboot hang

realtek: Trap LLDP packets to the CPU and do not forward

ramips: limit max spi clock frequency to 50 MHz Various fixes and improvements Added missing and fixed license information for multiple packages

Added CPE IDs to multiple packages

Fix communication with tethered iOS devices in CDC NCM mode

base-files: fix uid/gid auto-enumeration to avoid 16-bit limit

wifi-scripts: fix creation of IBSS in legacy (non-HT) mode

hostapd: don't ignore probe-requests with invalid DSSS params

mac80211: backport many (security) fixes

mac80211: add missing config for third 160MHz width for 5GHz radio

kernel: Add missing dependencies for kmod-fs-btrfs

kernel: allow installing kmod-ipt-tee and kmod-nft-dup-inet at the same time.

config: Enable ext4 journaling by default.

linux-firmware: package Intel AX201 firmware Core components update Update Linux from 5.15.150 to 5.15.162

Update mac80211 from 6.1.24 to 6.1.97-1

Update mt76 from 2023-09-11 to 2024-04-03

Update wireless-regdb from 2024.01.23 to 2024.07.04

Update libxml2 from 2.11.4 to 2.12.5

Update mbedtls from 2.28.7 to 2.28.8

Update OpenSSL from 3.0.13 to 3.0.14

Update wolfssl from 5.6.4 to 5.7.2

Update unetd from 2023-05-31 to 2024-03-31

Update ucode from 2023-11-07 to 2024-07-11

Update intel-microcode from 20240312 to 20240531