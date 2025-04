Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. Versie 6.1.19 is uitgekomen en hier zijn de volgende verbeteringen in aangebracht:

Fixed Issue 8844 (Split recurring transaction gets wrong (split) titles)

Issue 8981 (bcadd() error during Docker container startup)

Issue 8986 (Search with "internal_reference_is" finds all transactions with full word of search string)

Issue 9009 (Incorrect Amount Calculation in Reconciliation for Bank Account A) re

Issue 9021 (Incorrect "Expected Withdrawals" for Daily Recurring Transactions)

Issue 9022 (Calendar Not Showing Green Fields for Recurring Transactions)

Improved currency exchange rate downloader