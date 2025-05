Firefly III is een in PHP geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. Versie 6.1.23 is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Added Expand (future) timezone support.

Issue 9451 (Trigger "Has at least this many attachments" is misnamed?)

Issue 9458 (The add transaction failed)

Issue 9466 (First instance of recurring transaction not firing automatically or manually)

PR 9468 (Transaction Model: explicitly cast decimal to string)

Issue 9477 (Default Financial report: Income vs Expense has missing months when multiple currencies are used)

PR 9488 (fix: set dest foreign_amount and foreign_currency_id for foreign transfers)

PR 9483 (fix: include foreign_amount in transaction sum calculation)

Broken links in readme.