Lunacy is een grafisch ontwerpprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het heeft een grote hoeveelheid ingebakken content, zoals iconen, foto's, gemaskeerde afbeeldingen en illustraties. Het is ook in staat om Sketch- en Figmabestanden te openen en Sketch-plug-ins te gebruiken. Het programma wordt actief ontwikkeld en Icons8 lijkt daarbij goed naar de community te luisteren. Lunacy is in basis gratis te gebruiken, voor geavanceerde mogelijkheden en cloudopslag moet wel worden betaald. Versie 10.7.0 is uitgekomen en hier zijn de volgende verbeteringen in aangebracht:

Improvements and fixes Improved hardware compatibility.

Fixed critical bug of images loss on each save.

Improved startup time on macOS.