Er is met versienummer 9.22 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.465 titels, wat er 36 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for display mode virtualization.

Locale data updated to Unicode CLDR 46.

More support for network sessions in DirectPlay.

Wayland driver enabled in default configuration. Bugs fixed in 9.22 (total 19): #42606 wine doesn't fully respect locale settings in some corner cases

#52105 Cygwin setup hangs (handle to \Device\NamedPipe\ used as the RootDirectory for NtCreateNamedPipeFile)

#53019 MusicBee: inconsistent CJK/non-Latin support with Tahoma, no support on any other font.

#53321 snakeqr: Unhandled page fault on write access in A_SHAFinal (needs NtdllDefWindowProc_A)

#56466 Dark souls remastered crashing with winewayland when trying to open "pc settings" in game

#56790 wine binds dedicatedServer.exe to "lo" adapter

#56833 Installer of LabOne 24.04 stops with error " ... setup wizard ended prematurely ..."

#57072 Window is flashing when painting transluent effects

#57277 Wine 9.19 fails to compile

#57290 String Substitution not working

#57325 MS Office 2007 and MS Office 2013 setup fails

#57334 FL Studio - huge graphical glitch when moving windows inside the app

#57341 Heidisql 7.0 crashes

#57370 The Steam systray icon does not respond to mouse clicks.

#57382 World Of Warcraft no longer start

#57388 Major perf loss with blocking ReadFile() & OVERLAPPED

#57391 FSCTL_DISMOUNT_VOLUME does not work on drives with spaces in path

#57407 Windows Movie Maker hangs in Win7 mode (regression)

#57423 Active window no longer receives keyboard input after losing and regaining focus (only in virtual desktop)