Lunacy is een grafisch ontwerpprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het heeft een grote hoeveelheid ingebakken content, zoals iconen, foto's, gemaskeerde afbeeldingen en illustraties. Het is ook in staat om Sketch- en Figmabestanden te openen en Sketch-plug-ins te gebruiken. Het programma wordt actief ontwikkeld en Icons8 lijkt daarbij goed naar de community te luisteren. Lunacy is in basis gratis te gebruiken, voor geavanceerde mogelijkheden en cloudopslag moet wel worden betaald. Versie 10.4.0 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Changed Auto updates in shared libraries. When someone edits a component or style in the library, the changes automatically become available in all files using that library once you reopen them.

Magnets now work not only with text, but also for adjusting alignment in frames with auto layout. Fixed Fixed some critical bugs.