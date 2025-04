AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX5000-, RX6000- en RX7000-serie. In versie 24.10.1 heeft AMD onder meer verbeteringen aangebracht voor de spellen Unknown 9: Awakening en Call of Duty: Black Ops 6. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen in AMD's Hyper-Tune aangebracht en zijn er weer diverse problemen verholpen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New Game Support Unknown 9: Awakening

Call of Duty: Black Ops 6 Expanded HYPR-Tune Support HYPR-Tune support allows HYPR-RX to enable in-game technologies like AMD FidelityFX Super Resolution and AMD Radeon Anti-Lag 2.

Support has been added to automatically configure AMD FidelityFX Super Resolution with frame generation in: Call of Duty: Black Ops 7 Days to Die Once Human

Click HERE for more information regarding HYPR-RX. Fixed Issues and Improvements Intermittent performance impact when entering certain areas while playing DayZ.

Intermittent system or application crash may be observed when changing in-game resolution settings while playing Doom Eternal with AMD Software: Adrenalin Edition Metrics Overlay enabled. Known Issues Intermittent driver timeout or crash may be observed while playing Warhammer 40,000: Space Marine 2 on some AMD Graphics Products, such as the AMD Ryzen AI 9 HX 370. Users experiencing this issue can enable Variable Graphics Memory in AMD Software: Adrenalin Edition as a temporary measure (AMD Software: Adrenalin Edition -> Performance -> Tuning -> Variable Graphics Memory).

System crash may be observed when first launching SteamVR while using Valve Index at 144Hz on Radeon RX 6000 series graphics products.

After using the AMD Cleanup Utility for Windows, the AMD Bug Report Tool may appear intermittently during a new driver install on AMD Ryzen 7000 and above series processors paired with AMD Graphics Products.

Intermittent application freeze may be observed while loading a save file in Monster Hunter: World.