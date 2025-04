Moritz Bunkus heeft versie 88 van MKVToolNix uitgebracht. Met dit programma kunnen matroskabestanden worden bekeken, bewerkt en geconverteerd. Zo kunnen geluidssporen en ondertiteling worden toegevoegd, verwijderd of juist als standaard worden ingesteld. MKVToolNix is een verzameling afzonderlijke commandlinetools, maar er wordt ook een grafische gebruikersinterface meegeleverd. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, macOS en diverse Linux-distributies. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features and enhancements mkvmerge, MKVToolNix GUI’s chapter editor: added support for reading chapters from PotPlayer bookmark files. Bug fixes configure: fixed setting HAVE_QTDBUS properly if the QtDbus module is found. Fixes #3744.

properly if the QtDbus module is found. Fixes #3744. mkvmerge: MP4 reader: mkvmerge will no longer warn when multiple identical FourCCs are present within the same track headers. Fixes #3748.

mkvmerge man page: removed the wrong statement that an attachment’s MIME type must be set before use of the --attach-file & --attach-file-once options. If not given, mkvmerge auto-detects the MIME type.