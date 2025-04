Versie 5.5.3 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource- en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource-Scintilla Text Editor-bibliotheek, die van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apples appstore kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een standalone-executable die handig op een USB-stick meegenomen kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 5.5.3 Add SCI_SETCOPYSEPARATOR for separator between parts of a multiple selection when copied to the clipboard. Feature #1530.

Add SCI_GETUNDOSEQUENCE to determine whether an undo sequence is active and its nesting depth.

Add SCI_STYLESETSTRETCH to support condensed and expanded text styles.

Add SCI_LINEINDENT and SCI_LINEDEDENT. Feature #1524.

Fix bug on Cocoa where double-click stopped working when system had been running for a long time.

On Cocoa implement more values of font weight and stretch.