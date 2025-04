Er is met versienummer 9.20 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.425 titels, wat er 49 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bundled Capstone library for disassembly in WineDbg.

More formats supported in D3DX9.

Static analysis and JUnit test reports in Gitlab CI.

More support for network sessions in DirectPlay. Bugs fixed in 9.20 (total 15): #39848 Victoria 2 (Steam) fails to start with Wine-Mono

#50850 Just Cause crashes when starting new game (D3DXCreateTexture unsupported format, fallback format crashes)

#56372 musl based exp2() gives very inaccurate results on i686

#56645 unimplemented function httpapi.dll.HttpSendResponseEntityBody

#56973 Building wine with mingw/gcc 14.1.1 fails with error '-Wimplicit-function-declaration'

#57233 Multiple games show black screen/window on startup (BeamNG.drive, Wargaming.net games)

#57245 Can't recognize executables/scripts with a dot in the name...

#57250 Rhinoceros installers crash with bad_alloc

#57269 wine-9.19 build with ffmpeg fails in winedmo in Ubuntu 20.04

#57271 winetricks -q art2kmin shows several popups -- Unable to load dll

shows several popups -- Unable to load dll #57293 Helicon Focus 8.2.0 regression: open images hangs the application

#57294 Wine 9.13+ freezes in some applications using WMA Lossless audio

#57300 KnightOfKnights crashes once entering the game

#57302 In Notepad++ find window gets glitched after losing and regaining focus

#57311 Nikon NX Studio Overlay windows incorrectly shown.