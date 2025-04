Firefly III is een in PHP geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. Versie 6.2.12 is uitgekomen en hier zijn de volgende verbeteringen in aangebracht:

Fixed Issue 9755 (Unable to create transactions with non-native currency accounts when "display amounts in native currency" is enabled)

Issue 9867 (Transactions from Jan 31 being counted in February)

Issue 9878 (Piggy bank currency - wrong setting displayed or setting not saved)

Issue 10068 (Export Data isn't exporting all transactions in the data)

Discussion 10162 (Reverse proxy and X-Forwarded-Prefix header)