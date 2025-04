Versie 220 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat gebruikmaakt van het opensource Libre Hardware Monitor-project, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changelog for version 220: Tidy up all dialogs

Add "auto" fan pairing and calibration suggestion when missing

Increase time average sensor maximum time to 3600s.

Fix "CalibrateCalibrate" label