Software-update: Fan Control 212

Fan Control logo (79 pix) Versie 212 van Fan Control is uitgekomen. Met dit programma, dat van het opensource Libre Hardware Monitor-project gebruikmaakt, kunnen de ventilators in de computer worden beheerd en in de gaten worden gehouden. Zo is het onder meer mogelijk om met verschillende profielen en configuraties de computer koel of juist stil te houden. Fan Control kan overweg met de meeste fans en controllers en via een plug-insysteem is dat verder uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for version 212:
  • Fix AMD gpu (ADLX) zero rpm state
  • Update LibreHardwareMonitorLib (NCT6701D support)
  • Hebrew lang. support

Fan Control

Versienummer 212
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Fan Control
Download https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases/tag/V212
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-01-2025 12:00
0 • submitter: Anonymoussaurus

18-01-2025 • 12:00

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Submitter: Anonymoussaurus

Bron: Fan Control

Update-historie

12-08 Fan Control 273 5
22-07 Fan Control 272 0
18-06 Fan Control 270 0
04-06 Fan Control 269 3
23-05 Fan Control 268 5
13-04 Fan Control 265 3
22-03 Fan Control 264 3
06-03 Fan Control 262 14
28-02 Fan Control 261 1
17-02 Fan Control 260 0
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