Software-update: ShanaEncoder 7.1

ShanaEncoder logo (79 pix)ShanaEncoder is een opensource video-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen en een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Versie 7.1 is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 7.1 Improvements
  • Starting with ShanaEncoder version 7.1, Shana Web Browser (WebView2) has been removed.
  • Shana Encoder distribution The first code signing certificate was purchased and signed.
  • The code signing certificate was purchased from an American company, so the order of the publisher's first and last name was reversed.
  • [Original publisher name LEE RINA => Changed publisher name RINA LEE]
  • We have improved the recognition of files with arib-std-b67 video information as HDR video files.

ShanaEncoder

Versienummer 7.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website ShanaEncoder
Download https://sourceforge.net/projects/shanaencoder/files/ShanaEncoder7.1.exe/download
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-01-2025 10:00 0

18-01-2025 • 10:00

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Bron: ShanaEncoder

Update-historie

03-'25 ShanaEncoder 7.4 0
02-'25 ShanaEncoder 7.3 1
01-'25 ShanaEncoder 7.2 0
01-'25 ShanaEncoder 7.1 0
11-'23 ShanaEncoder 6.0.1.7 1
11-'23 ShanaEncoder 6.0.1.6 8
10-'23 ShanaEncoder 6.0.1.5 8
09-'23 ShanaEncoder 6.0.1 1
03-'22 ShanaEncoder 5.3.0.1 4
10-'21 ShanaEncoder 5.2.2.3 8
Meer historie

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ShanaEncoder

geen prijs bekend

Design en multimedia

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