ShanaEncoder is een opensourcevideo-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen en een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Versie 6.0.1.6 is uitgekomen en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 6.0.1.6 Improvements Fixed an issue where when entering 2-pass mode during 2-pass encoding, the actual output file location and the file location opened in the output file playback/information are different.

Fixed an issue where colors were output incorrectly when using the envelope waveform.

Shana Media Info Improvements