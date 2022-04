ShanaEncoder is een opensource video-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen of een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Zojuist is versie 5.2.2.3 uitgekomen en de changelog voor die versie ziet er als volgt uit:

ShanaEncoder 5.2.2.3 changelog: When the source path and the output path are the same, instead of prefixing the name with [SHANA], Environment Settings -> Modify to use the setting if a file with the same name already exists

In merge mode, before merging files, CONCAT and PID are appended to the name of the temporarily encoded file.

When using merge mode, if a file with the same name already exists in the place to be merged, a number is added after the file name.