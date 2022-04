Versie 5.0 van AIMP is in ontwikkeling en inmiddels zijn we bij de tweede release candidate aangekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Sinds bèta 4 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AIMP v5.00 RC 2, build 2331 General: support for Windows 11

General: localizations has been updated

Skin engine: potential abilities has been extended

Fixed: sound engine - ASIO - invoking the settings dialog leads app to freezing if device is inaccessible

Fixed other minor issues AIMP v5.00 RC, build 2329 Fixed: tag editor - app not start on Windows 7 (regression)

Fixed: volume control panel - looks incorrect in night mode

Fixed other minor issues AIMP v5.00 Beta 5, build 2327 Tag editor: support for folders pinned to "quick access" in Windows Explorer (Windows 10)

General: localizations has been updated

General: 3rd party libraries has been updated

Skin engine: potential abilities has been extended