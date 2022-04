Versie 7.4.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreide muziekcenter en kan muziekbestanden opgeslagen op het lokale netwerk, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten afspelen. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Improve some workerLog messages

Add message regarding djmount unmaintained