Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.67 has been released!

This is a small update that addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes to a number of features, including: Fixed SSL certificate verify failed issue relating to expired certificates.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Updated OpenSSL library to v1.1.1l.

Updated DigiCert code-signing certificate.

Updated PCRE regex library to v8.45.

Fixed /fupdate not working correctly with up/down key presses in some contexts.

Fixed /window +f custom @window border display bug.

Fixed window menu hidden windows selection bug.

Fixed how /set/unset/inc/dec/timer/sockread %vars are evaluated in some contexts.

Fixed $sline() to return zero instead of $null when no items are selected. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.