Versie 7.3.1 van Tribler uitgekomen en wegens een fout ook meteen 7.3.2. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

V7.3.1 Changelog Fixed race condition in the GUI

Fixed VLC reset issue

Fixed saving seeding ratio

Fixed crash while downloading metainfo

Fixed crash because of incomplete bootstrap file download

Fixed crash while fetching bootstrap peers

Added a level 2 category filter

Fixed build for the latest macOS Mojave

Fixed token balance issue

Fixed issue with multiple bootstrap file

Updated IPv8

Fixed issue with disabling mining button depending on the settings

Add verification of channel dir structure before download

Credit mining disabled by default for 7.3.1

Gossip personal channel separately

Fixed already called error on removing torrent V7.3.2 Changelog [Hotfix] Fixed service cache not checking for verified peers