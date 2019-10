De tweede update voor versie 4.0 van Calibre is uitgekomen. Calibre is een opensource-e-bookbeheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe ebook-viewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In versie 4.2.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features macOS: Various improvements to dark mode support.

Viewer: Dont generate covers for books that dont have a cover. Note that because of this all previously opened books will again be prepared for first time reading.

Viewer: Restore print to PDF functionality.

Viewer: Allow also jumping to book positions in Goto->Location.

Content server: When adding books and a duplicate is suspected provide more information about what books match the duplicate.

FB2 Output: Speed up conversion of images and handle external links.

Viewer: If the book has no ToC try to generate one from headings, if any. Closes tickets: 1847277.

Viewer: Improve rendering of comics. No blank pages after large images or after every image in multi-page mode.

Viewer: Make it easier to use the bookmarks panel with only keyboard. Closes tickets: 1847423.

Viewer: Set the classes calibre-viewer-paginated and calibre-viewer-scrolling on the <body> tag in Paged and Flow modes. This allows the User styles to target these modes, if needed. Closes tickets: 1847427.

Viewer: Use the same loading spinner as is used by the rest of calibre. Bug fixes Edit book: Fix a crash when editing CSS files caused by a behavior change in Qt 5.13. Closes tickets: 1846760.

Fix a regression in 4.0 that broke rendering of PDF covers for PDF files that used JPEG2000 compression. Closes tickets: 1847567.

Viewer: Fix a regression in 4.1 that broke creating new color schemes. Closes tickets: 1847407.

Viewer: Fix error while viewing books with a comment after a <meta> tag. Closes tickets: 1847977.

Viewer: Fix an error when processing a CFI with an invalid text offset. Closes tickets: 1848320.

Viewer: Fix scrolling backwards to previous chapter not always scrolling to the end of the chapter, if the chapter loads external resources. Closes tickets: 1847818.

Viewer: Fix hang on books with namespaced attributes on <html> that do not belong to a known ebook namespace. Closes tickets: 1846886.

Viewer: Fix search history not persisting between viewer restarts. Closes tickets: 1847976.

Viewer: Fix scrollbar showing up on initial book open even if disabled in preferences. Closes tickets: 1847323.

Viewer: Fix rendering of books with mathematics failing

Viewer: When changing between individual sections/chapters in the book, only render the new chapter after loading is complete

Viewer: Fix scrolling by screenfuls not working correctly in flow mode

EPUB 2 metadata: Fix obfuscated fonts being broken when updating metadata if the file uses Adobe font obfuscation and the identifier with the key has an uppercase UUID scheme name. Closes tickets: 1847890.

Viewer: Fix right clicking on margins not showing controls

Viewer: Preselect text in search box when showing it. Closes tickets: 1847677.

Viewer: Fix SVG images that use xlink:rel="external" href to refer to paths not being displayed. Closes tickets: 1847181.

Content server: Fix detection of iOS on iPAD with iOS 13 which defaults to desktop mode.

Metadata jacket: Fix <br> tags in the comments not being rendered correctly when inserting the comments into the jacket page. Closes tickets: 1848327.

Viewer: Show nicer error message for DRMed books. Closes tickets: 1847468.

Viewer: Fix preferences under Scrolling behavior not being saved correctly.

Viewer: Fix remembered position sometimes off by one page in paged mode. Closes tickets: 1847322.

Viewer: restrict max size of margin page turn indicators to 25px rather than 75px.

Viewer: Dont flash the home page before loading a book if a book has been specified.

Viewer: Fix ctrl+m shortcut not working on windows.

Content server: Fix regression that caused series name in book details view not not be blue to indicate it is clickable. Improved news sources Various Polish news sources

Il Sole 24 Ore