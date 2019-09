Versie 3.9.12 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.9 is onder meer een Privacy Tool Suite toegevoegd. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Security Issues Fixed Low Priority - Core - XSS in logo parameter of default templates (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.11) More information » Bug fixes and Improvements Fix for minyear and maxyear in the calendar #26119

Handle Google Font weights and styles in Protostar #25976

Fix user session on mssql server #23213

Protect SQL servers by adding pause mechanism to cli finder indexer #13502

Fix Imagelist custom field default image #26352 Visit GitHub for the full list of bug fixes.